"Я подвел себя": Лэндон Тайс прокомментировал унизительное окончание покерной дуэли с бизнесменом

Американский игрок в покер признал свои ошибки в подготовке к хедз-апу и похвалил Билла Перкинса на отменную игру

Лэндон Тайс продолжает доминировать над Биллом Перкинсом / Фото: Cardschat

Недавно сенсационно завершилась горячая хедз-ап-битва между профессиональным игроком Лэндоном Тайсом и бизнесменом Биллом Перкинсом. Напомним, что по условиям пари соперники договорились отыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя в дуэли. Перед ее началом Тайс дал Перкинсу фору в 720 тысяч долларов.

Впрочем, после 12-ти раздач Лэндон решил сдаться и не продолжать битву. Оппоненты отыграли лишь 25% турнирной дистанции, а Тайс сумел нивелировать всего 63 тысячи из выше названной форы. После такого фэйла молодой покерист решил объяснить свое решение и признать свои ошибки.

"Я ни с кем не говорил об этом решении бросить вызов. Я просто думал, что этот парень не будет работать и я легко выиграю у него. Я должен был сделать больше и потратить время на изучение, разобраться во всем самостоятельно. Я подвел себя. Я плохо вел переговоры и не пришел к каким-либо хорошим отношениям. Впечатлён работой тренеров Перкинса по подготовке к матчу. Он сыграл лучше, чем они ожидали. Я не уверен, что будет дальше. Сейчас я нахожусь в очень низком положении, но я разберусь. Я достаточно умен. Может быть, в следующий раз я не буду давать фору кому-либо, о чьей игре я не знаю".