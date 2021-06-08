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У Лас-Вегасі пройшов офлайн-турнір зі змішаних видів покеру – став відомий сенсаційний переможець

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 червня, 15:30
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Джон Ріордан виявився сильнішим за іменитих Шона Перрі та Алекса Фоксена, чудово показавши себе в трьох різних дисциплінах
Джон Ріордан - переможець четвертого події Відкритого чемпіонату США з покеру
Джон Ріордан - переможець четвертого події Відкритого чемпіонату США з покеру / Фото: Twitter Pokergo

У ці дні проходить US Poker Open 2021. Так, позавчора Джозеф Маккіен здобув ефектну перемогу в третій події, зібравши у фінальній роздачі каре валетів.

Вчора ж в Лас-Вегасі в офлайн-режимі пройшов турнір Big Bet Mix з бай-іном 10 тисяч доларів. Івент складався з трьох різних покерних дисциплін: Безлімітний Холдем, Омаха (PLO) та Безлімітний Холдем від "двійки" до "сімки". Всього в турнірі взяло участь 48 гравців, а за фінальним столом зібралися сім американців.

У неділю і понеділок вилетіли по одному гравцеві з фінального столу. П'ятірка, що залишилася, билася близько 2,5 години з досить частою зміною лідерів. У підсумку перемога несподівано дісталася Джону Ріордану, який на фініші зумів залишити позаду себе таких іменитих покеристів як Шон Перрі та Алекс Фоксен.

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Для Ріордана це лише друга перемога за кар'єру. 10 років тому Джон підняв 210 тисяч доларів на турнірі WSOP Circuit. В цей же раз банкролл покериста поповнився на 163 тисячі "зелених".

Підсумки US Poker Open Event #4 ($10,000 Big Bet Mix):

1. Джон Ріордан (США) – 163,2 тис. доларів
2. Шон Перрі (США) – 105,6 тис. доларів
3. Алекс Фокс (США) – 72 тис. доларів
4. Макс Коулмен (США) – 52,8 тис. доларів
5. Браян Окін (США) – 38,4 тис. доларів
6. Джеймс Коллопі (США) – 28,8 тис. доларів
7. Джеремі Осмус (США) – 19,2 тис. доларів

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Покер - виключно американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя

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