В Лас-Вегасе прошел офлайн-турнир по смешанным видам покера – стал известен сенсационный победитель

Джон Риордан оказался сильнее именитых Шона Перри и Алекса Фоксена, отменно показав себя в трех разных дисциплинах

Джон Риордан - победитель четвертого события Открытого чемпионата США по покеру / Фото: Twitter Pokergo

В эти дни проходит US Poker Open 2021. Так, позавчера Джозеф Маккиен добыл эффектную победу в третьем событии, собрав в финальной раздаче каре валетов.

Вчера же в Лас-Вегасе в офлайн-режиме прошел турнир Big Bet Mix с бай-ином 10 тысяч долларов. Ивент состоял из трех разных покерных дисциплин: Безлимитный Холдем, Омаха (PLO) и Безлимитный Холдем от "двойки" до "семерки". Всего в турнире поучаствовало 48 игроков, а за финальным столом собрались семь американцев.

В воскресенье и понедельник вылетели по одному игроку с финального стола. Оставшаяся пятерка сражалась около 2,5 часа с довольно частой сменой лидеров. В итоге победа неожиданно досталась Джону Риордану, который на финише сумел оставить позади себя таких именитых покеристов как Шон Перри и Алекс Фоксен.

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Для Риордана это лишь вторая победа за карьеру. 10 лет назад Джон поднял 210 тысяч долларов на турнире WSOP Circuit. В этот же раз банкролл покериста пополнился на 163 тысячи "зеленых".

Итоги US Poker Open Event #4 ($10,000 Big Bet Mix):

1. Джон Риордан (США) – 163,2 тыс. долларов

2. Шон Перри (США) – 105,6 тыс. долларов

3. Алекс Фоксен (США) – 72 тыс. долларов

4. Макс Коулмен (США) – 52,8 тыс. долларов

5. Брайан Окин (США) – 38,4 тыс. долларов

6. Джеймс Коллопи (США) – 28,8 тыс. долларов

7. Джереми Осмус (США) – 19,2 тыс. долларов