Ефектне каре на фініші: американець круто розібрався з суперниками на турнірі US Poker Open

Джозеф Маккей за раз вибив з турніру Рея Картомі та Алі Імсіровіча, зібравши комбінацію з чотирьох валетів

Джозеф Маккіен - переможець третього івенту US Poker Open 2021 / Фото: Twitter Pokergo

У ці дні в режимі онлайн проходить серія турнірів US Poker Open 2021. У першому івент змагання тріумфував Джейк Деніелс, який обіграв у хедз-ап бізнесмена Дена Шака .

Вчора ж відбувся ще один турнір за участю 77 гравців, які внесли по 10 тисяч доларів бай-іну. Переможцем став американець Джозеф Маккіен. Хайроллер ефектно виграв фінальний стіл, на який зайшов чіплідером. Кульмінацією стала фінальна роздача, у якій Джозеф зумів за раз вибити відразу двох суперників.

Маккіену випала кілька валетів (J), тоді як володар другого за розміром стеку Рей Картомі отримав на руки дві "п'ятірки" (5). Аутсайдеру топ-трійки Алі Імсіровічу випали різномасті 10-6. Мінімальний стек змусив боснійця піти в олл-ін, а вдала рука у Картомі дала і йому привід зробити ставку на "все".

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Звісно, Джозеф відгукнувся на ставки, маючи на більш сильну руку. Карти на столі (J-2-A-J-9) дозволили Джозефу не тільки виграти роздачу з двома нокаутами на фініші, але і зібрати каре! Цей тріумф збагатив Маккіена на 200 тисяч доларів. Правда, в загальному заліку US Poker Open зміцнив своє лідерство саме Імсіровіч (1516 очок), відірвавшись ще більше від переслідувача Шона Перрі (1156).

Підсумки третьої події US Poker Open 2021:

1. Джозеф Маккіен (США) – 200,2 тис. доларів

2. Рей Картомі (США) – 146,3 тис. доларів

3. Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) – 100,1 тис. доларів

4. Стів Золотов (США) – 77 тис. доларів

5. Джек Шиндлер (США) – 61,6 тис. доларів

6. Джастін Саліба (США) – 46,2 тис. доларів

7. Баррі Хаттер (США) – 38,5 тис. доларів