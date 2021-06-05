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Джейк Деніелс ефектно виграв першу подію US Poker Open 2021, обігравши в хедз-ап бізнесмена

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
5 червня, 14:30
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Американець зумів зосередити в своїх руках 75% банку після однієї роздачі
Джейк Деніелс виграв перший турнір на US Poker Open 2021
Джейк Деніелс виграв перший турнір на US Poker Open 2021 / Фото: Poker Central

Вчора вперше за два роки відбулася стартова подія US Poker Open. У змаганні з бай-іном в 10 тисяч доларів взяли участь 95 осіб.

Серед них були і відомі покеристи: Алекс Фоксен, Даніель Негреану, Нік Петраджело, Стівен Чідвік та інші. Перші троє не протрималися до призів, тоді як британець зупинився за крок від топ-трійки. Переможцем же став американець Джейк Деніелс, який в хедз-ап бився з бізнесменом Деном Шаком.

Покерист довгий час був чіплідером турніру та бачився фаворитом фінального столу. Однак багато вирішила роздача в хедз-ап, коли гравці зібрали стріт. Однак більш висока старша карта дозволила Деніелсу відвоювати левову частку банку у суперника. Підсумкова перемога дозволила Джейку збагатитися на 218,5 тисячі доларів, що стало одним із найбільших призових за його кар'єру. Топ-сімка турніру виглядає наступним чином:

1. Джейк Деніелс (США) – 218, 5 тис. доларів
2. Ден Шак (США) – 152 тис. доларів
3. Баррі Хаттер (США) – 114 тис. доларів
4. Стівен Чідвік (Велика Британія)- 95 тис. доларів
5. Стів Золотов (США) – 76 тис. доларів
6. Серхі Рейксач (Іспанія) – 57 тис. доларів
7. Тім Макдермотт (США) – 47,5 тис. доларів

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