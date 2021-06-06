"Король флешу": шведський покерист здобув яскраву перемогу в головній події WSOP Circuit

Ніклас Астедт зумів відіграти істотну різницю в стеці в хедз-ап проти китайця Янфея Чжи

Ніклас Астедт тріумфував у Головній події онлайн-турніру WSOP Circuit / Фото: Pokernews

Вчора відбулася головна подія турніру WSOP Circuit Online з бай-іном у 525 доларів. Івент зібрав значну кількість учасників (14,5 тисячі), що дало змогу наростити призовий фонд до 7,2 мільйона доларів.

Переможцем турніру став шведський покерист Ніклас Астедт, який вийшов за фінальний стіл чиплідером. Однак китаєць Янфей Чжі, який вийшов з ним у хедз-ап, до того моменту вже випереджав шведа в стеку в чотири рази. І все ж у вирішальних роздачах Нікласа супроводжувала удача.

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Спочатку він відвоював частину банку завдяки парі королів (К) на руках, а остаточно схилити чашу терезів на свою користь допомогли дві роздачі з флешами. Зрештою в останній руці Астедт зібрав пару тузів (А) і став переможцем турніру. Це допомогло покеристу збільшити свій банкрол на 758 тисяч доларів. Підсумки змагання такі:

1. Ніклас Астедт (Швеція) – 758,4 тис. доларів

2. Янфей Чи (Китай) – 568,7 тис. доларів

3. sssssAK (Китай) – 426,5 тис. доларів

4. Аллан Мелло (Бразилія) – 319,8 тис. доларів

5. Noksukow (Польща) – 239,8 тис. доларів

6. Фабіан Шпільманн (Німеччина) – 179,8 тис. доларів

7. Promoking (Велика Британія)- 138,8 тис. доларів

8. Девід Мічіковскі (США) – 101,1 тис. доларів

9. Патрік Тардіф (Канада) – 75,8 тис. доларів