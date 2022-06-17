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У Києві пройде благодійний турнір з покеру. Де зіграти та правила участі

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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17 червня, 13:26
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Клуб "Full House Khreschatyk" прийме крутий івент з покеру. Частина призових піде на гуманітарну допомогу українцям
Анатолій Усенко запрошує на турнір "Full House Hearts"
Анатолій Усенко запрошує на турнір "Full House Hearts"

Український покер продовжує жити і розвиватися попри жодні перепони. Наприклад, компанія PokerMatch проводить щотижневі благодійні онлайн-турніри Victory Cup.

Тепер на любителів гри чекає крута офлайн-подія "Full House Hearts" за підтримки PokerMatch та Всеукраїнської федерації спортивного покеру. Минеться воно вже завтра, 18 червня. Початок – о 12:00.

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Організатори благодійного турніру запрошують усіх охочих до центру Києва до покерного клубу "Full House Khreschatyk". Бай-ін івенту складе 1000 гривень, також можливі ребаї та адд-они.

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Половину призового фонду розділять між собою найкращі гравці турніру. Інші 50% будуть відправлені на гуманітарні потреби українців, які постраждали від війни з Росією.

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Зіграє у турнірі та засновник клубу "Full House Khreschatyk" Анатолій Усенко. За його нокаут PokerMatch подарує щасливчику 2500 ТМ. Крім того, рум роздасть по 500 турнірних гривень кожному учаснику події, незалежно від підсумкового місця.

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