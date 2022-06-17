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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В Киеве пройдет благотворительный турнир по покеру. Где сыграть и правила участия

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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17 июня, 13:26
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Клуб "Full House Khreschatyk" примет крутой ивент по покеру. Часть призовых пойдет на гуманитарную помощь украинцам
Анатолий Усенко приглашает на турнир "Full House Hearts"
Анатолий Усенко приглашает на турнир "Full House Hearts"

Украинский покер продолжает жить и развиваться несмотря ни на какие преграды. К примеру, компания PokerMatch проводит еженедельные благотворительные онлайн-турниры Victory Cup.

Теперь же любителей игры ждет крутое офлайн-событие "Full House Hearts" при поддержке PokerMatch и Всеукраинской федерации спортивного покера. Пройдет оно уже завтра, 18 июня. Начало – в 12:00.

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Организаторы благотворительного турнира приглашают всех желающих в центр Киева в покерный клуб "Full House Khreschatyk". Бай-ин ивента составит 1000 гривен, также возможны ребаи и адд-оны.

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Половину призового фонда разделят между собой лучшие игроки турнира. Остальные 50% будут отправлены на гуманитарные нужды украинцев, которые пострадали от войны с Россией.

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Сыграет в турнире и основатель клуба "Full House Khreschatyk" Анатолий Усенко. За его нокаут PokerMatch подарит счастливчику 2500 ТМ. Кроме того, рум раздаст по 500 турнирных гривен каждому участнику события вне зависимости от итогового места.

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