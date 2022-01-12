У чому головна проблема сучасного покеру? Нестандартна думка спекотної красуні

Марія Хо є однією з найпопулярніших покеристок світу. На дівчину підписано понад 100 тисяч фоловерів у Instagram, а сама вона популяризує гру у соцмережах

Марія Хо назвала головну проблему сучасного покеру

Чарівна Марія Хо вважається однією з найвпливовіших дівчат у світі покеру. Красуня не тільки входить до ТОП-350 найуспішніших гравців у світі, заробивши за овальним столом 4,2 мільйона.

Втім, дівчина бачить свою місію у покері не лише у заробітку. Марія працює ще й телеведучою, а також активно популяризує гру у соцмережах та на різноманітних заходах.

Днями дівчина розповіла свою думку про головну проблему в покерному світі. Гравців можна поділити на регулярів (постійні учасники турнірів), хайролерів (тих, хто здебільшого виступає на високих лімітах) та рекреаційних покеристів, які приходять у покер заради задоволення.

"Є люди, яких ми дуже хочемо бачити в грі – рекреаційні гравці. Вони б із задоволенням приходили грати і популяризували покер, але часто регуляри поводяться з ними грубо і навіть непристойно. Це завдає шкоди не лише нашому образу зовні, а й атмосфері всередині".

На її думку, навіть попри пандемію, офлайн-покер досі відіграє найважливішу роль рекреаційної функції покеру, однак поганий досвід комунікації може назавжди відштовхнути перспективного гравця від турнірів.