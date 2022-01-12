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У чому головна проблема сучасного покеру? Нестандартна думка спекотної красуні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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12 січня, 18:40
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Марія Хо є однією з найпопулярніших покеристок світу. На дівчину підписано понад 100 тисяч фоловерів у Instagram, а сама вона популяризує гру у соцмережах
Марія Хо назвала головну проблему сучасного покеру
Марія Хо назвала головну проблему сучасного покеру

Чарівна Марія Хо вважається однією з найвпливовіших дівчат у світі покеру. Красуня не тільки входить до ТОП-350 найуспішніших гравців у світі, заробивши за овальним столом 4,2 мільйона.

Втім, дівчина бачить свою місію у покері не лише у заробітку. Марія працює ще й телеведучою, а також активно популяризує гру у соцмережах та на різноманітних заходах.

Днями дівчина розповіла свою думку про головну проблему в покерному світі. Гравців можна поділити на регулярів (постійні учасники турнірів), хайролерів (тих, хто здебільшого виступає на високих лімітах) та рекреаційних покеристів, які приходять у покер заради задоволення.

"Є люди, яких ми дуже хочемо бачити в грі – рекреаційні гравці. Вони б із задоволенням приходили грати і популяризували покер, але часто регуляри поводяться з ними грубо і навіть непристойно. Це завдає шкоди не лише нашому образу зовні, а й атмосфері всередині".

На її думку, навіть попри пандемію, офлайн-покер досі відіграє найважливішу роль рекреаційної функції покеру, однак поганий досвід комунікації може назавжди відштовхнути перспективного гравця від турнірів.

"Я спілкувалася з безліччю хайроллерів. Люди дивляться на них з відкритими ротами і готові рухатися в гру слідом за кумирами. Але ті дотримуються позиції, що це не їхня робота – розважати гравців за столом і бути товариським.

Чомусь вони забувають, що життя грі дають рекреаційні гравці, для яких саме соціальний аспект покеру має першорядне значення. Ніхто не вимагає від них бути мавпочками, які танцюють для розваги. Але все-таки можна не поводитися відсторонено і грубо, адже це завдає великої шкоди екології покеру".

покерМарія Хо
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