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В чем главная проблема современного покера? Нестандартное мнение знойной красотки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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12 января, 18:40
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Мария Хо является одной из самых популярных покеристок мира. На девушку подписано более 100 тысяч фолловеров в Instagram, а сама она популяризирует игру в соцсетях
Мария Хо назвала главную проблему современного покера
Мария Хо назвала главную проблему современного покера

Очаровательная Мария Хо считается одной из самых влиятельных девушек в покерном мире. Красотка не только входит в ТОП-350 самых успешных игроков в мире, заработав за овальным столом 4,2 миллиона.

Впрочем, девушка видит свою миссию в покере не только в заработке. Мария работает еще и телеведущей, а также активно популяризирует игру в соцсетях и на разнообразных мероприятиях.

Так, на днях девушка рассказала свое мнение о главной проблеме в покерном мире. Игроков можно поделить на регуляров (постоянные участники турниров), хайроллеров (тех, кто в основном выступает на высоких лимитах) и рекреационных покеристов, которые приходят в покер ради удовольствия.

"Есть люди, которых мы очень хотим видеть в игре – рекреационные игроки. Они бы с удовольствием приходили играть и популяризировали покер, но часто регуляры ведут себя с ними грубо и даже непристойно. Это наносит вред не только нашему образу снаружи, но и атмосфере внутри".

По ее мнению, даже несмотря на пандемию, офлайн-покер до сих пор отыгрывает важнейшую роль в рекреационной функции покера, однако плохой опыт коммуникации может навсегда оттолкнуть перспективного игрока от турниров.

"Я общалась с множеством хайроллеров. Люди смотрят на них с открытыми ртами и готовы двигаться в игру вслед за кумирами. Но те придерживаются позиции, что это не их работа — развлекать игроков за столом и быть общительным.

Почему-то они забывают, что жизнь игре дают рекреационные игроки, для которых именно социальный аспект покера имеет первостепенное значение. Никто не требует от них быть обезьянками, которые пляшут для развлечения. Но все-таки можно не вести себя отстраненно и грубо, ведь это наносит большой вред покерной экологии".

покерМария Хо
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