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Успішний американський гравець на деякий час зав'язав з покером через дружину та дитину (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
26 липня, 19:20
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Ендрю Морено вирішив не брати карти в руки, поки його дружина-красуня Крісті очікує на появу немовляти
Ендрю та Крісті Морено чекають на дитину
Ендрю та Крісті Морено чекають на дитину / Фото: Instagram Крісті Морено

Одним з найуспішніших покеристів за останній час став Ендрю Морено. Американець виграв майже 2,5 мільйона доларів за кар'єру.

На початку липня Морено став чемпіоном великого турніру Wynn Millions. За свій успіх в Лас-Вегасі гравець отримав 1,4 мільйона. Втім, головний свій приз у житті Ендрю все ще очікує.

Красуня-дружина покериста Крісті на своїй сторінці в Instagram активно публікує свої фотографії у вагітному стані. Тиждень тому парочка організувала велику вечірку бейбі шауер для родичів. Таке свято типове для США і відзначається для майбутніх мам напередодні пологів.

Також нещодавно Крісті виклала фото разом з Ендрю і животиком. У пості дівчина розповіла, що її чоловік відмовився від покерних турнірів до того часу, поки не народиться дитина. Уже відомо, що пара чекає хлопчика, проте ім'я йому ще не обрала.

До слова, сама дівчина також іноді грає в покер і кілька разів потрапляла в призи на великих турнірах. За свою кар'єру Крісті виграла 158 тисяч доларів. Її найкращим досягненням стало 5 місце на Головній події WSOP Circuit у 2018 році.

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