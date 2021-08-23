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Український покерист ледь не виграв браслет WSOP Online, граючи під прапором Росії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
23 серпня, 16:25
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Леонід Білокур вийшов в хедз-ап великого онлайн-турніру, однак в підсумку програв Ренану Брускі та став раннер-апом
Андрій Білокур став раннер-апом турніру WSOP Online
Андрій Білокур став раннер-апом турніру WSOP Online / Фото: Cardmates

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. На вихідних завершився івент №14 The Big 500.

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Бай-ін в подію склав лише 500 доларів, тому організаторам вдалося зібрати понад 2,5 тисячі входів. Тріумфатором турніру став бразилець Ренан Брускі.

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Хлопець став вже п'ятим представником своєї країни, який виграв онлайн-браслет в цьому році. В хедз-апі Ренан міг протистояти бразильцеві Рафаелю Фурланетто, проте його співвітчизник фінішував третім.

Замість нього в дуель зміг потрапити українець Леонід Білокур, який грав під російським прапором. Наш співвітчизник почав фінальний стіл з найкоротшим стеком, однак протримався до фінішу.

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Леонід увійшов в хедз-ап із Брускі з майже рівною кількістю фішок. Більш того, під час дуелі Білокур ненадовго став чіплідером, проте Ренан все ж взяв своє. Супроводжувала бразильцеві й удача у вирішальній роздачі.

Бруски отримав кишенькові одномасні 10-3 і на рівері йому таки доїхав стріт. Леонід же розраховував на ручну пару тузів, однак не вистачило зовсім трохи.

Результати фінального столу WSOP Event # 14 The Big 500:

  1. Ренан Брускі – 150,3 тис. доларів
  2. Леонід Білокур – 112,7 тис. доларів
  3. Рафаель Фурланетто – 83,5 тис. доларів
  4. Артур Конан – 63,3 тис. доларів
  5. Нікола Мінков – 47,5 тис. доларів
  6. Ніколас Маймоне – 35,6 тис. доларів
  7. Еудженіо Перніа – 26,7 тис. доларів
  8. Девід Ванг – 20 тис. доларів
  9. Андрєйс Жуковс – 15 тис. доларів

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