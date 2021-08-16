Гра
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Українець програв кіберспортсмену в престижному турнірі з покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
16 серпня, 11:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Станіслав Галатенко завершив івент з Омахи на 7 місці, тоді як переможцем події став угорський кібергравець Роланд Чіка
Станіслав Галатенко був близький до виграшу браслета WSOP
Станіслав Галатенко був близький до виграшу браслета WSOP / Фото: cardplayer.com

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети. Сьогодні вночі підійшов до кінця дводенний турнір з Омахи.

Реклама

Бай-ін склав 400 доларів, а його переможцем став Роланд Чіка. Угорський гравець перейшов в професійний покер з кіберспорту, де був відомий по грі League of Legends.

За фінальним столом Роланд вийшов з невеликим стеком і до хедз-апу поводився спокійно, пропускаючи велику кількість рук. Лише в кінцівці Чіка став чіплідером.

Читайте також: Білоруський гравець ледь не виграв браслет в експрес-турнірі з цікавою схемою

Ключова роздача сталася, коли за столом залишилося троє гравців. Роланд вийшов переможцем і чіплідером з великим відривом після того, як з фул-хаусом з четвірок і десяток вибив Майка Уотсона.

Реклама

Через великий відрив по стеку хедз-ап тривав недовго. Чіка всього за 7 хвилин розправився з китайцем Лєєм Янгом і здобув 55,3 тис. доларів. Це найбільший виграш Роланда в покерній кар'єрі.

Більш того, його баланс в онлайні був мінус 3,4 тисячі доларів. До речі, за фінальний стіл звітного івенту вийшов і українець Станіслав Галатенко, однак посів у підсумку сьоме місце.

Результати фінального столу WSOP Event #10 Double Chance PLO :

  1. Роланд Чіка – 55,3 тис. доларів
  2. Лей Янг – 40 тис. доларів
  3. Майк Уотсон – 28,9 тис. доларів
  4. Ноам Гарама – 20,9 тис. доларів
  5. Маріам Нозадзе – 15,1 тис. доларів
  6. Аркадіуш Лішевскі – 10,9 тис. доларів
  7. Станіслав Галатенко – 7,9 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.0
Дивитись весь рейтинг
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Гра
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти