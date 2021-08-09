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Білоруський гравець ледь не виграв браслет в експрес-турнірі з цікавою схемою

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
9 серпня, 14:00
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Віктор Малиновський став п'ятим в турнірі Flip&Go на WSOP, тоді як перемога дісталася грецькому покеристу
Георгіос Сотіропулос виграв експрес-турнір WSOP
Георгіос Сотіропулос виграв експрес-турнір WSOP / Фото: Pokeroff

З 1 серпня по 12 вересня відомий покер-рум проводить серію турнірів WSOP, в яких розігрує 33 золотих браслета.

Вчора ж відбувся турнір Flip&Go з Безлімітного Холдему. У ньому зареєструвалося аж 6,3 тисячі гравців, які не пошкодували виділити 200 доларів на бай-ін.

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Турнір не затягнувся надовго, всього через три години визначився переможець. Всьому причина – формат Flip & Go. Перша частина івенту пройшла в форматі олл-ін шутауту (до 5 хвилин).

У ньому гравці по суті виступали спостерігачами, адже при здачі карт усі відразу йшли в ва-банк. Тому перемога в роздачі залежала виключно від удачі. Це дозволило відчепити більшу частину покеристів.

В тренді

Друга частина івенту пройшла в форматі звичного фрізауту, коли гравці не могли зробити ребаї та залишали турнір відразу в разі програшу. У підсумку до фінального столу дісталися такі імениті гравці як Кріс Мурман і Віктор Малиновський.

Правда, вони замкнули топ-п'ятірку, а переможцем став грек Георгіос Сотіропулос. Хлопець підняв 117 тисяч і виграв другий браслет WSOP. Перший він взяв у 2015 році в турбо-івенті WSOP Europe. Всього ж за кар'єру грек підняв 2,8 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP Event #6 FLIP&GO NLH:

  1. Георгіос Сотіропулос (Греція) – 117 тис. доларів
  2. Йен-Лян Яо (Тайвань) – 90,3 тис. доларів
  3. Мішель ван Ельсакер (Бельгія) – 69,8 тис. доларів
  4. Кріс Мурман (Велика Британія)- 53,9 тис. доларів
  5. Віктор Малиновський (Білорусь) – 41,6 тис. доларів
  6. Ерван Пешо (Франція) – 31,1 тис. доларів
  7. Квентін Руссі (Франція) – 24,9 тис. доларів
  8. Маркус Принц (Німеччина) – 19,1 тис. доларів
  9. Вінг Тат Юнг (Канада) – 14,8 тис. доларів

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Алекс vezec8
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