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Українець виграв майже мільйон доларів в інтернеті (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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5 травня, 21:12
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Андрій Новак виявився другим на турнірі з покеру Main Event Super Millions Week, що дозволило йому розбагатіти на 909 тисяч.
Український покерист Андрій Новак
Український покерист Андрій Новак / Фото: Pokeroff

В інтернеті завершилася головна подія серії Super MILLION$ Week. Участь у ній взяв український покерист Андрій Новак.

Минулого року наш співвітчизник був чемпіоном EPT Online, а тепер не пошкодував 10 тисяч доларів на Main Event іншої великої онлайн-серії. Загалом турнір зібрав 685 входів.

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Українець вийшов за фінальний стіл із четвертим за розміром стеком та пофеєрив на початку, вибивши трьох опонентів. Втім, наступне виставлення олл-ін виявилося невдалим і Андрій залишився зі стеком у 3 великі блайнди.

Втім, Новак не здався і швидко повернув позиції, а потім вийшов у хедз-ап проти голландця з ніком WouldIlieToYOU. Після ставки ва-банк українець засвітив кілька жінок, тоді як опонент показав АК.

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Андрій був близький до успіху, але на терні випав король. Проте це дозволило йому солідно поповнити свій банкрол, заробивши 909 тисяч доларів.

Результати фінального столу Main Event Super MILLION$ Week:

  1. WouldIlieToYOU – 1,17 млн доларів
  2. Андрій Новак – 909,5 тис. доларів
  3. spaise411 – 701,3 тис. доларів
  4. Патрік Леонард – 540,8 тис. доларів
  5. Нік Маймон – 417 тис. доларів
  6. Саймон Меттсон – 321,5 тис. доларів
  7. Чунлей Чжоу – 247,9 тис. доларів
  8. Олександр Шепель – 191,2 тис. доларів
  9. Деян Каладжурджевич – 147,4 тис. доларів

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45.1
4
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38.8
5
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