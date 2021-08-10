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Українець зі Львова виграв великий онлайн-турнір з покеру та підняв 100 тисяч доларів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
10 серпня, 17:50
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Володимир kj631 зумів обійти понад 8 тисяч суперників і тріумфувати в івент Sunday Millions
Українець тріумфував на Sunday Million
Українець тріумфував на Sunday Million / Фото: Championat.ru

В ніч з неділі на понеділок завершився великий онлайн-турнір Sunday Millions, що проходив в одному з найбільших покер-румів світу. Його тріумфатором став українець Володимир "kj631".

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Івент тривав два дні, а в нього було виповнено понад 8 тисяч входів. Бай-ін був невеликим – лише 109 доларів. Володимир успішно дійшов до фінального столу і був чіплідером за ним.

В хедз-ап житель Львова входив з перевагою в стеці, оскільки перед цим грецький користувач "sophia2018" з 9-4 пійшов в олл-ін і Володимир підтримав з AQ. На флопі випали як "дев'ятка", так і дама.

У дуелі українцеві довелося битися з одним з найкращих бразильських онлайн-гравців "_Miazakii_". Втім, хедз-ап тривав лише шість хвилин.

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Вирішальна роздача подарувала Володимиру кишенькові "четвірки", які дали йому можливість зібрати сет і розтрощити бразильця з AQ. Тріумф на Sunday Millions дозволив львів'янину збагатитися на 109 тисяч доларів.

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