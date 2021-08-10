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Украинец из Львова выиграл крупнейший онлайн-турнир по покеру и поднял 100 тысяч долларов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 августа, 17:50
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Владимир kj631 сумел обойти более 8 тысяч соперников и триумфовать в ивенте Sunday Millions
Украинец триумфовал на Sunday Million
Украинец триумфовал на Sunday Million / Фото: Championat.ru

В ночь с воскресенья на понедельник завершился крупный онлайн-турнир Sunday Millions, проходивший на одном из крупнейших покер-румов мира. Его триумфатором стал украинец Владимир "kj631".

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Ивент длился два дня, а в него было совершено более 8 тысяч входов. Бай-ин был небольшим – лишь 109 долларов. Владимир успешно дошел до финального стола и был чиплидером за ним.

В хедз-ап житель Львова входил с преимуществом в стеке, поскольку перед этим греческий пользователь "sophia2018" с 9-4 пошла в олл-ин и Владимир поддержал с AQ. На флопе выпали как "девятка", так и дама.

В дуэли украинцу пришлось сразиться с одним из лучших бразильских онлайн-игроков "_Miazakii_". Впрочем, хедз-ап продлился лишь шесть минут.

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Решающая раздача подарила Владимиру карманные "четверки", которые дали ему возможность собрать сет и сокрушить бразильца с AQ. Триумф на Sunday Millions позволил львовянину обогатиться на 109 тысяч долларов.

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