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Стрімер в душі: відомий блогер набрав вагу під час покерного марафону і знайшов спосіб схуднути

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
22 червня, 19:30
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Лукас Робінсон має намір скинути вагу в онлайн-режимі під час челенджу "100 днів здоров'я"
Лукас Робінсон має намір позбутися від наслідків тривалого покерного стріму
Лукас Робінсон має намір позбутися від наслідків тривалого покерного стріму / Фото: mundopoker

Відомий покерний блогер та стрімер Лукас Робінсон недавно завершив тривалий марафон. Американець провів за грою в онлайн-покер 1000 годин за сто днів.

Марафон успішно завершився, проте, судячи з усього, довгий час за монітором серйозно вплинув на здоров'я Лукаса. Покерист поправився до 104 кг. Втім, хлопець не розгубився і готовий вирішувати проблему вже звичним йому способом, запустивши челендж "100 днів здоров'я".

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Протягом нового стріму гравець буде тренуватися під керівництвом відомого британського бодібілдера Зака Ейнслі на прізвисько "Містер Біцепс". Кожен день Робінсон буде розповідати про свої успіхи в Instagram. Також покерист запросив своїх друзів і підписників приєднатися до його каналу, де він буде давати поради шанувальникам щодо приведення свого тіла в форму.

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