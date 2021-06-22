Не завадило серйозна ДТП: відомий покерист збирається підкорювати смугу перешкод на телешоу

Тоні Майлс посперечався з Шоном Дібом, що зможе подолати перший етап популярної програми American Ninja Warriors

Тоні Майлс вирішив показати себе в атлетичному телешоу / Фото: Pokernews

Кілька років тому відомий покерист Тоні Майлс побився об заклад з іншим гравцем і своїм другом Шоном Дібом. Тоні стверджував, що зможе подолати перший етап програми American Ninja Warriors – популярного телешоу, в якому учасники проходять непрості смуги перешкод.

Ще у 2018 році хлопці посперечалися на сотню тисяч доларів, що Майлс виконає завдання з трьох спроб. Втім, сам процес затягнувся надовго. Американець зумів потрапити на шоу у 2019 році, проте невдало показав себе. Друга спроба Тоні була запланована на 2020 рік, однак через пандемію коронавірусу шоу призупинили.

До того ж Тоні потрапив у важке ДТП на мотоциклі, зламавши ключицю і порвавши зв'язки плечового суглоба. Майлс руки не опустив і зайнявся тривалим відновленням, щоб вже взимку 2021 року знову відібратися на шоу. Вчора ж покерист прийняв другу участь на American Ninja Warriors, проте до ефіру хлопець не має права розголошувати результати.

Нагадаємо, що Майлс прославився в покерному світі у 2018 році, зайнявши друге місце в Main Event WSOP, піднявши 5 мільйонів призових. Правда, більше гучних досягнень за овальним столом у нього немає. Що ж стосується Шона Діба, то його найбільший виграш (1,4 мільйона доларів) трапився на тій же Світової серії покеру завдяки перемозі на турнірі з Омахи.

Як виглядає перший етап American Ninja Warriors очима Джессі Графф: