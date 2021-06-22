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Стример в душе: известный блогер набрал вес во время покерного марафона и нашел способ похудеть

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
22 июня, 19:30
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Лукас Робинсон намерен сбросить вес в онлайн-режиме во время челленджа "100 дней здоровья"
Лукас Робинсон намерен избавиться от последствий длительного покерного стрима
Лукас Робинсон намерен избавиться от последствий длительного покерного стрима / Фото: mundopoker

Известный покерный блогер и стример Лукас Робинсон недавно завершил длительный марафон. Американец провел за игрой в онлайн-покер 1000 часов за сто дней.

Марафон успешно завершился, однако, судя по всему, долгое время за монитором серьезно повлияло на здоровье Лукаса. Покерист поправился до 104 кг. Впрочем, парень не растерялся и готов решать проблему уже привычным ему способом, запустив челлендж "100 дней здоровья".

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В течение нового стрима игрок будет тренироваться под руководством известного британского бодибилдера Зака Эйнсли по прозвищу "Мистер Бицепс". Каждый день Робинсон будет рассказывать о своих успехах в Instagram. Также покерист пригласил своих друзей и подписчиков присоединиться к его каналу, где он будет давать советы поклонникам по приведению своего тела в форму.

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