Дивитися після опівночі! Чому фільм "Ніч покеру" підійде любителям жахів

Кінострічка 2014 року порадує глядачів не тільки цікавим акторським складом, але і хвилюючим сюжетом, від якого холоне кров

"Ніч покеру" напевно припаде до душі любителям жахів / Фото: rottentomatoes.com

Фільми про покер часто пов'язані з кримінальною тематикою. Досить згадати "Казино Рояль" із серії кіно про Джеймса Бонда або ж трилер "Спритні руки" із Сильвестром Сталлоне.

Втім, сьогодні пропонуємо вам зануритися у фільм жахів, що вийшов на екрани у 2014 році. Кінострічка "Ніч покеру" напевно припаде до смаку любителям фільмів на кшталт "Пила" або ж "Воно". Сюжет розгортається в маленькому містечку штату Індіана навколо молодого поліцейського Стена Джетера. Хлопець нещодавно пішов на підвищення, ставши детективом.

Головне хобі Стена – покер, в який він звик грати зі своїми друзями-поліцейськими. Під час посиденьок компанія обговорює різні історії з вбивствами та їх розслідуваннями. Хто б міг подумати, що в один момент вони стануть в нагоді Джетеру в пастці?

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Новоспечений детектив потрапляє в полон до маніяка разом з Емі, дочкою одного зі своїх співтоваришів. Парочка намагається знайти вихід з "в'язниці", однак мучитель не збирається просто так їх відпускати. Тут і приходять на виручку Стену історії, про які він дізнався від своїх друзів.

Як саме? Якщо ви любитель фільмів жахів і не боїтеся зазирнути страху в очі, рекомендуємо приділити півтори години свого часу цьому фільму. У головних ролях зіграли Бо Мірчофф (відомий за серіалом "Відчайдушні домогосподарки") і Джанкарло Еспозіто ("Пуститися берега" і "Краще дзвоніть Солу"), а також відомий "Хеллбой" Рон Перлман. Особливо вразливим варто утриматися від даної кінострічки. Недарма на її перегляд рекомендований віковий бар'єр 18+.