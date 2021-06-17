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"Спритні руки" проти покерного гангстера – неймовірний трилер за участю Сильвестра Сталлоне

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
17 червня, 18:00
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Кінострічка 2003 року показує всі "принади" кримінального карткового світу
Сильвестр Сталлоне чудово відіграв покерного гангстера у фільмі "Спритні руки"
Сильвестр Сталлоне чудово відіграв покерного гангстера у фільмі "Спритні руки" / Фото: rottentomatoes.com

Одним з найяскравіших трилерів на покерну тематику вважається фільм "Спритні руки" ("Shade"). Особливої атмосфери кінострічці додає участь в ньому топового актора Сильвестра Сталлоне.

У фільмі легендарний "Роккі" зіграв роль карткового віртуоза Дена Стівенса, який більше 20 років не знає собі рівних у гральному бізнесі. Однак йому кинули виклик четверо авантюристів, які хочуть заробити на покері. Вернон – картковий шулер, який бажає не тільки заробити грошей, а й підкорити картковий світ.

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Йому допомагає в цьому подружня кілька Тіффані та Чарлі, а також ще один картковий хитрюга Ларрі. Компанія йде на різні хитрощі та шахрайські дії, щоб обіграти професіонала. Втім, і Дену відомі ці трюки, тому він починає переслідувати шулерів, погрожуючи їхньому життю.

На думку кінокритиків, Сталлоне ідеально зіграв роль гангстера з нотками джентльмена. Крім того, відзначається і неймовірна розв'язка кінострічки, в якій розкривається сентиментальна історія Стівенса. Дуже радимо вам приділити півтори години свого часу, щоб насолодитися неймовірною історією і грою акторів.

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