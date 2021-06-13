Пригоди Джеймса Бонда за покерним столом – в культовому фільмі "Казино Рояль"

Деніел Крейг чудово зіграв легендарного "агента 007" в одному з найвідоміших фільмів про покер

Деніел Крейг зіграв головну роль у фільмі "Казино Рояль" / Фото: rottentomatoes.com

Покер став культовою грою в XXI столітті. Не дивно, що вона часто фігурує в кіно. Одним з найвідоміших покерних фільмів можна назвати "Казино Рояль" – одна зі стрічок в серії про Джеймса Бонда.

Сюжет оповідає про "агента 007", який тільки почав працювати на королеву і наводити страх на весь злочинний світ. Джеймс отримує завдання вийти на слід терористичної організації через злочинця на Мадагаскарі. Ланцюжок подій і смертей виводять Бонда на великого банкіра, якому зірвав теракт літака.

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Злочинець втрачає великі гроші через зрив операції та вирішує відіграти їх за покерним столом. Однак і там з'являється Бонд, щоб зашкодити опонентові досягти мети. "Агент 007" відмінно читає гру банкіра, однак тому так і не судилося дограти до кінця. Чому? Радимо насолодитися кінострічкою на двы з половиною години, щоб отримати задоволення від неймовірно закрученого сюжету та відмінної акторської гри Деніела Крейга і Єви Грін.