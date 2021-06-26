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Шахова королева Стенфорда: фото милою шанувальниці покеру Александри Ботез

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
26 червня, 20:50
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Американка румунського походження домоглася успіху за шахівницею і тепер має намір підкорювати покерний світ
Александра Ботез успішно підкорює шахи та покер
Александра Ботез успішно підкорює шахи та покер / Фото: Instagram Александри Ботез

Шахи і покер дуже тісно взаємопов'язані, адже багато гравців захоплюються обома видами спорту. Нещодавно ми розповідали, що чарівна Лів Боері битиметься з шаховим додатком Магнуса Карлсена. Ще однією покерною красунею, яка показує себе і в шахах, є американка Александра Ботез.

Дівчина має румунське коріння і виросла в румунській громаді Ванкувера. Там же дівчина і почала грати в шахи з іншими представниками діаспори. Саме в цій грі Александра і прославилася, ставши чемпіонкою Канади та увійшовши в національну збірну цієї країни.

Навчання Ботез вирішила проходити в Стенфордському університеті, де стала президентом місцевого шахового клубу. До речі, першою жінкою на цій посаді. Олександра активно займається просуванням гри в шахи, читаючи лекції з них в школі та університеті.

За свою кар'єру дівчина заслужила звання Майстра ФІДЕ. У покері ж дівчина теж любить світитися. Наприклад, в нещодавньому великому турнірі WPT Heads Up Championship Ботез не пошкодувала 25 тисяч доларів бай-іну, щоб зіграти з найкращими покеристи за олімпійською системою. У першому раунді Александра зуміла пройти суперника під ніком "Hafu", проте в 1/8 фіналу змушена була поступитися майбутньому півфіналісту Сему Грінвуду.

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