Шахматная королева Стэнфорда: фото милой поклонницы покера Александры Ботез

Американка румынского происхождения добилась успеха за шахматной доской и теперь намерена покорять покерный мир

Александра Ботез успешно покоряет шахматы и покер / Фото: Instagram Александры Ботез

Шахматы и покер очень тесно взаимосвязаны, ведь многие игроки увлекаются обоими видами спорта. Недавно мы рассказывали, что очаровательная Лив Боэри сразится с шахматным приложением Магнуса Карлсена. Еще одной покерной красоткой, которая показывает себя и в шахматах, является американка Александра Ботез.

Девушка имеет румынские корни и выросла в румынской общине Ванкувера. Там же девушка и начала играть в шахматы с другими представителями диаспоры. Именно в этой игре Александра и прославилась, став чемпионкой Канады и войдя в национальную сборную этой страны.

Обучение Ботез решила проходить в Стэнфордском университете, где стала президентом местного шахматного клуба. К слову, первой женщиной в этой должности. Александра активно занимается продвижением игры в шахматы, читая лекции по ним в школе и университете.

За свою карьеру девушка заслужила звание Мастера ФИДЕ. В покере же девушка тоже любит светиться. К примеру, в недавнем крупном турнире WPT Heads Up Championship Ботез не пожалела 25 тысяч долларов бай-ина, чтобы сыграть с лучшими покеристами по олимпийской системе. В первом раунде Александра сумела пройти соперника под ником "Hafu", однако в 1/8 финала вынуждена была уступить будущему полуфиналисту Сэму Гринвуду.