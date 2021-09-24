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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Сьогодні стартує Кубок України з онлайн-покеру: анонс, розклад турнірів та призові

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 вересня, 11:05
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Найбільший покер-рум України PokerMatch розіграє 22 мільйони призових під час грандіозної серії Ukrainian Poker Cup
На Кубку України з онлайн-покеру буде розіграно 72 кубки
На Кубку України з онлайн-покеру буде розіграно 72 кубки / Фото: PokerMatch

Вже сьогодні стартує Кубок України з онлайн-покеру (UPC). Організатор серії PokerMatch проведе 72 крутих івенти з Холдему, Омахи (4-х і 5-тикарткової), а також Китайського покеру "Ананас".

Загальна гарантія подій становить 22 мільйони гривень, а переможці турнірів отримають пам'ятні медалі, круті кубки і солідні призові. Сьогодні ж на гравців чекає "битва за Одесу"!

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Першим стартує івент PLO Odesa Cup з бай-іном 500 гривень і гарантією 75 тисяч. Турнір почнеться о 19:00, а вже через півгодини відбудеться аналогічний івент по "Ананас" із внеском 1000 гривень.

Завершальною подією дня стане змагання з Холдему. Івент почнеться о 20:00 за Києвом, бай-ін складе 500 гривень, а гарантія – 750 тисяч!

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Аналогічні івенти пройдуть в суботу (Zhytomyr Cup) і в неділю (Dnipro Cup). Всього ж до кінця цього тижня PokerMatch розіграє майже 3 мільйони гривень в дев'яти турнірах.

Дата Час Назва турніру Гра Бай-ін Гарантія
24 вересня19:00[UPC #1] PLO Odesa CupPLO500 грн75 000 грн
24 вересня19:30[UPC #1] OFC Odesa CupOFC1 000 грн150 000 грн
24 вересня20:00[UPC #1] Odesa CupHoldem500 грн750 000 грн
25 вересня19:00[UPC #2] PLO Zhytomyr CupPLO500 грн75 000 грн
25 вересня19:30[UPC #2] OFC Zhytomyr CupOFC1 000 грн150 000 грн
25 вересня20:00[UPC #2] Zhytomyr CupHoldem500 грн1 000 000 грн
26 вересня19:00[UPC #3] PLO5 Dnipro CupPLO5500 грн75 000 грн
26 вересня19:30[UPC #3] OFC Dnipro CupOFC1 000 грн150 000 грн
26 вересня20:00[UPC #3] Dnipro CupHoldem500 грн500 000 грн

Крім того, організатори пропонують і додаткові можливості наростити свій банкролл. Ви можете вибити Майстрів міст в івентах з Холдему, позмагатися за 55 тисяч у спецакції "UPC Турніроманія" або ж поконкурувати в командному лідерборді. Детальніше про правила конкурсів читайте на сайті PokerMatch.

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