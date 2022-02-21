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Найуспішніший гравець України святкує день народження. Історія успіху Євгенія Качалова

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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21 лютого, 16:21
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21 лютого киянину виповнився 41 рік. Цікаві факти та досягнення Євгена Качалова за покерним столом
Євген Качалов - найуспішніший покерист з України
Євген Качалов - найуспішніший покерист з України / Фото: PokerMatch

Сьогодні свій 41 день народження відзначає легенда українського покеру Євген Качалов. Гравець є найуспішнішим нашим співвітчизником в історії покеру, заробивши в живих івентах 9,2 мільйона доларів.

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Євген – уродженець Києва, однак у дитинстві із сім'єю переїхав до США. Качалов починав захоплюватися кіберспортом, також був трейдером на біржі. Однак у 20 років він активно заглибився у покер.

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Киянин починав із турнірів Sit&Go по 10 доларів, а також недорогих кеш-ігор. Це дозволяло йому заробляти по 20-30 доларів на день та поступово підійматися по лімітах. В офлайні Євген уперше засвітився у 2004 році.

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Тоді покерист вдало виступив на турнірах World Poker Tour у Лас-Вегасі, двічі потрапивши у призи та заробивши понад 75 тисяч у сумі. Головна заслуга Качалова – перемога в Івенті Світової серії покеру у 2011 році.

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Щоправда, найбільший занос Євгена припав на 2007 рік, коли українець тріумфував на престижному турнірі Doyle Brunson Classic. Це дозволило йому заробити тоді 2,5 мільйона доларів.

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Качалов активно допомагає у популяризації та легалізації покеру в Україні. Євген є амбасадором найбільшого руму країни PokerMatch, а також бере активну участь в українських покерних серіях.

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