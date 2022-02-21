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Самый успешный игрок Украины празднует день рождения. История успеха Евгения Качалова

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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21 февраля, 16:21
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21 февраля киевлянину исполнился 41 год. Интересные факты и достижения Евгения Качалова за покерным столом
Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины
Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины / Фото: PokerMatch

Сегодня свой 41-й день рождения отмечает легенда украинского покера Евгений Качалов. Игрок является самым успешным нашим соотечественником в истории покера, заработав в "живых" ивентах 9,2 миллиона долларов.

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Евгений – уроженец Киева, однако в детстве с семьей переехал в США. Качалов начинал увлекаться киберспортом, а также был трейдером на бирже. Однако в 20 лет он активно углубился в покер.

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Киевлянин начинал с турниров Sit&Go по 10 долларов, а также недорогих кэш-игр. Это позволяло ему зарабатывать по 20-30 долларов в день и постепенно подниматься по лимитам. В офлайне Евгений впервые засветился в 2004 году.

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Тогда покерист удачно выступил на турнирах World Poker Tour в Лас-Вегасе, дважды попав в призы и заработав более 75 тысяч в сумме. Главная заслуга Качалова – победа в ивенте Мировой серии покера в 2011 году.

Правда, крупнейший занос Евгения пришелся на 2007 год, когда украинец триумфовал на престижном турнире Doyle Brunson Classic. Это позволило ему заработать тогда 2,5 миллиона долларов.

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Качалов активно помогает в популяризации и легализации покера в Украине. Евгений является амбассадором крупнейшего рума страны PokerMatch, а также активно участвует в украинских покерных сериях.

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