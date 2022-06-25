Самоствердився за рахунок дружини. Філіп Хуей втретє став тріумфатором Світової серії покеру

На Світовій серії покеру продовжують вигравати золоті браслети. WSOP 2022 пройшла екватор, а наприкінці наступного тижня стартує Main Event.
Поки що поступово визначаються нові переможці серії. Учора завершився турнір з Омаху PLO за 1500 доларів. Він викликав інтерес майже у півтори тисячі гравців, з яких у призах опинилося 216.
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Перемога дісталася американцеві з Флориди із кумедним прізвищем Філіп Хуей. Хлопець розпочав фіналку із середнім стеком, але у результаті дійшов до хедз-апу та здолав француза Даніеля Торджмана.
Філіп заробив не лише 311 тисяч, а й третій браслет у кар'єрі. За цим показником Хуей нарешті зміг випередити свою дружину Лоні Харвуд Хуей, у якої їх залишилося два (2013 та 2015 роки).
Результати фінального столу турніру WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :
- Філіп Хуей – 311,7 тис. доларів
- Даніель Торджман – 192,5 тис. доларів
- Девід Процяк – 140,7 тис. доларів
- Чарльз Култас – 103,9 тис. доларів
- Шейн Нардьєлло – 77,6 тис. доларів
- Девід Вільямс – 58,6 тис. доларів
- Пол Феліг – 44,7 тис. доларів
- Ділан Вайсман – 34,5 тис. доларів
- Ділан Сміт – 26,9 тис. доларів