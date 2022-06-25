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Самоствердився за рахунок дружини. Філіп Хуей втретє став тріумфатором Світової серії покеру

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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25 червня, 14:56
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Хлопець з Флориди став найкращим у турнірі з Омаху та обійшов у браслетному рейтингу свою дружину
Філіп Хуі - тріумфатор турніру з Омахи на WSOP
Філіп Хуі - тріумфатор турніру з Омахи на WSOP

На Світовій серії покеру продовжують вигравати золоті браслети. WSOP 2022 пройшла екватор, а наприкінці наступного тижня стартує Main Event.

Поки що поступово визначаються нові переможці серії. Учора завершився турнір з Омаху PLO за 1500 доларів. Він викликав інтерес майже у півтори тисячі гравців, з яких у призах опинилося 216.

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Перемога дісталася американцеві з Флориди із кумедним прізвищем Філіп Хуей. Хлопець розпочав фіналку із середнім стеком, але у результаті дійшов до хедз-апу та здолав француза Даніеля Торджмана.

Філіп заробив не лише 311 тисяч, а й третій браслет у кар'єрі. За цим показником Хуей нарешті зміг випередити свою дружину Лоні Харвуд Хуей, у якої їх залишилося два (2013 та 2015 роки).

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Результати фінального столу турніру WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :

  1. Філіп Хуей – 311,7 тис. доларів
  2. Даніель Торджман – 192,5 тис. доларів
  3. Девід Процяк – 140,7 тис. доларів
  4. Чарльз Култас – 103,9 тис. доларів
  5. Шейн Нардьєлло – 77,6 тис. доларів
  6. Девід Вільямс – 58,6 тис. доларів
  7. Пол Феліг – 44,7 тис. доларів
  8. Ділан Вайсман – 34,5 тис. доларів
  9. Ділан Сміт – 26,9 тис. доларів

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Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
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5
Джонні Мосс
9
6
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