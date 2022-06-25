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Самоутвердился за счет жены. Филип Хуей в третий раз стал триумфатором Мировой серии покера

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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25 июня, 14:56
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Парень из Флориды стал лучшим в турнире по Омахе и обошел в браслетном рейтинге свою супругу
Филип Хуи - триумфатор турнира по Омахе на WSOP
Филип Хуи - триумфатор турнира по Омахе на WSOP

На Мировой серии покера продолжают выигрывать золотые браслеты. WSOP 2022 прошла экватор, а в конце следующей недели стартует Main Event.

Пока же постепенно определяются все новые победители серии. Вчера завершился турнир по Омахе PLO за 1500 долларов. Он вызвал интерес почти у полутора тысяч игроков, из которых в призах оказалось 216.

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Победа досталась американцу из Флориды с забавной фамилией Филип Хуей. Парень начал финалку со средним стеком, но в итоге дошел до хедз-апа и одолел француза Даниэля Торджмана.

Филип заработал не только 311 тысяч, но и третий браслет в карьере. По этому показателю Хуей наконец-то смог обогнать свою жену Лони Харвуд Хуей, у которой их осталось два (2013 и 2015 года).

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Результаты финального стола турнира WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :

  1. Филип Хуей – 311,7 тыс. долларов
  2. Даниэль Торджман – 192,5 тыс. долларов
  3. Дэвид Процяк – 140,7 тыс. долларов
  4. Чарльз Култас – 103,9 тыс. долларов
  5. Шейн Нардьелло – 77,6 тыс. долларов
  6. Дэвид Уильямс – 58,6 тыс. долларов
  7. Пол Фелиг – 44,7 тыс. долларов
  8. Дилан Вайсман – 34,5 тыс. долларов
  9. Дилан Смит – 26,9 тыс. долларов

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2
Дойл Брансон
10
3
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10
4
Фил Айви
10
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9
6
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