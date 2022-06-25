Самоутвердился за счет жены. Филип Хуей в третий раз стал триумфатором Мировой серии покера

На Мировой серии покера продолжают выигрывать золотые браслеты. WSOP 2022 прошла экватор, а в конце следующей недели стартует Main Event.
Пока же постепенно определяются все новые победители серии. Вчера завершился турнир по Омахе PLO за 1500 долларов. Он вызвал интерес почти у полутора тысяч игроков, из которых в призах оказалось 216.
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Победа досталась американцу из Флориды с забавной фамилией Филип Хуей. Парень начал финалку со средним стеком, но в итоге дошел до хедз-апа и одолел француза Даниэля Торджмана.
Филип заработал не только 311 тысяч, но и третий браслет в карьере. По этому показателю Хуей наконец-то смог обогнать свою жену Лони Харвуд Хуей, у которой их осталось два (2013 и 2015 года).
Результаты финального стола турнира WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :
- Филип Хуей – 311,7 тыс. долларов
- Даниэль Торджман – 192,5 тыс. долларов
- Дэвид Процяк – 140,7 тыс. долларов
- Чарльз Култас – 103,9 тыс. долларов
- Шейн Нардьелло – 77,6 тыс. долларов
- Дэвид Уильямс – 58,6 тыс. долларов
- Пол Фелиг – 44,7 тыс. долларов
- Дилан Вайсман – 34,5 тыс. долларов
- Дилан Смит – 26,9 тыс. долларов