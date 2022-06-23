Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Американский адвокат выиграл браслет в покер ради мамы

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 09:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дэвиду Перри покорился первый успех на Мировой серии покера. Наградой он решил поделиться со своей матерью
Дэвид Перри триумфовал на WSOP 2022
Дэвид Перри триумфовал на WSOP 2022

На Мировой серии покера продолжают определяться новые обладатели браслетов. Организаторы уже почти добрались до экватора, разыграв более 40 наград.

Стал известен чемпион и во фризаут-ивенте по Безлимитному Холдему за относительно невысокий бай-ин – 500 долларов. На ивент заявилось почти пять тысяч желающих, что позволило довести призовой фонд до 2М.

Реклама

Читайте также: Покерный дилер отпросился с работы и выиграл крупный турнир в Лас-Вегасе

Триумфатором стал бывший адвокат из Огайо Дэвид Перри. В далеком 1985 году парень переехал в Лас-Вегас и стал совмещать покер с юридической работой. В итоге это его и привело к первой победе на WSOP.

Обыграв в хедз-апе опытного Криса Мурмана, игрок заработал 214 тысяч и теперь намерен заявиться на Main Event. А вот браслет Перри пообещал подарить своей 94-летней маме.

Реклама

Результаты финального стола турнира WSOP Freezeout NLH:

  1. Дэвид Перри – 241,7 тыс. долларов
  2. Крис Мурман – 149,4 тыс. долларов
  3. Дэниел Айкхорн – 111,3 тыс. долларов
  4. Джош Прагер – 83,6 тыс. долларов
  5. Себастьен Гиде – 63,3 тыс. долларов
  6. Фонг Тхан Нгуен – 48,2 тыс. долларов
  7. Элвен Эспинар – 37,1 тыс. долларов
  8. Генри Рейес – 28,8 тыс. долларов
  9. Даниэль Маркус – 22,5 тыс. долларов

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ИЮНЬ
Тимоти Адамс
Тимоти Адамс
Джон Эспозито
Джон Эспозито
Дэниел Колман
Дэниел Колман
Джозеф Маккиэн
Джозеф Маккиэн
Мартин Якобсон
Мартин Якобсон
1 /2
Дни рождения июня
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять