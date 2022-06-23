Американский адвокат выиграл браслет в покер ради мамы

Дэвиду Перри покорился первый успех на Мировой серии покера. Наградой он решил поделиться со своей матерью

Дэвид Перри триумфовал на WSOP 2022

На Мировой серии покера продолжают определяться новые обладатели браслетов. Организаторы уже почти добрались до экватора, разыграв более 40 наград.

Стал известен чемпион и во фризаут-ивенте по Безлимитному Холдему за относительно невысокий бай-ин – 500 долларов. На ивент заявилось почти пять тысяч желающих, что позволило довести призовой фонд до 2М.

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Триумфатором стал бывший адвокат из Огайо Дэвид Перри. В далеком 1985 году парень переехал в Лас-Вегас и стал совмещать покер с юридической работой. В итоге это его и привело к первой победе на WSOP.

Обыграв в хедз-апе опытного Криса Мурмана, игрок заработал 214 тысяч и теперь намерен заявиться на Main Event. А вот браслет Перри пообещал подарить своей 94-летней маме.

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Результаты финального стола турнира WSOP Freezeout NLH: