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Американський адвокат виграв браслет у покер заради мами

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 червня, 09:01
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Девіду Перрі підкорився перший успіх на Світовій серії покеру. Нагородою він вирішив поділитися зі своєю матір'ю
Девід Перрі тріумфував на WSOP 2022
Девід Перрі тріумфував на WSOP 2022

На Світовій покерній серії продовжують визначатися нові власники браслетів. Організатори вже майже дісталися екватора, розігравши понад 40 нагород.

Став відомий чемпіон і у фризаут-івенті з Безлімітного Холдему за невисокий бай-ін – 500 доларів. На івент заявилося майже п'ять тисяч охочих, що дозволило довести призовий фонд до 2М.

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Тріумфатором став колишній адвокат із Огайо Девід Перрі. У далекому 1985 році хлопець переїхав до Лас-Вегаса і став поєднувати покер з юридичною роботою. Зрештою це його і привело до першої перемоги на WSOP.

Обігравши в хедз-апі досвідченого Кріса Мурмана, гравець заробив 214 тисяч і тепер має намір заявитися на Main Event. А ось браслет Перрі пообіцяв подарувати своїй 94-річній мамі.

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Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH:

  1. Девід Перрі – 241,7 тис. доларів
  2. Кріс Мурман – 149,4 тис. доларів
  3. Деніел Айкхорн – 111,3 тис. доларів
  4. Джош Прагер – 83,6 тис. доларів
  5. Себастьєн Гіде – 63,3 тис. доларів
  6. Фонг Тхан Нгуєн – 48,2 тис. доларів
  7. Елвен Еспінар – 37,1 тис. доларів
  8. Генрі Реєс – 28,8 тис. доларів
  9. Даніель Маркус – 22,5 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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