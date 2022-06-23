Американський адвокат виграв браслет у покер заради мами

Девіду Перрі підкорився перший успіх на Світовій серії покеру. Нагородою він вирішив поділитися зі своєю матір'ю

Девід Перрі тріумфував на WSOP 2022

На Світовій покерній серії продовжують визначатися нові власники браслетів. Організатори вже майже дісталися екватора, розігравши понад 40 нагород.

Став відомий чемпіон і у фризаут-івенті з Безлімітного Холдему за невисокий бай-ін – 500 доларів. На івент заявилося майже п'ять тисяч охочих, що дозволило довести призовий фонд до 2М.

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Тріумфатором став колишній адвокат із Огайо Девід Перрі. У далекому 1985 році хлопець переїхав до Лас-Вегаса і став поєднувати покер з юридичною роботою. Зрештою це його і привело до першої перемоги на WSOP.

Обігравши в хедз-апі досвідченого Кріса Мурмана, гравець заробив 214 тисяч і тепер має намір заявитися на Main Event. А ось браслет Перрі пообіцяв подарувати своїй 94-річній мамі.

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Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH: