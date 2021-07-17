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Найгарячіша автобіографія: епатажний Ден Білзерян напише книгу про своє шикарне життя (відео)

Андрій Трофімов, Анатолій Дерека
17 липня, 13:10
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Популярний покерист розповість про свою захоплюючу історію, в якій велику частину часу займають красуні в купальниках
Гаряча компанія Дена Білзеряна
Гаряча компанія Дена Білзеряна / Фото: Instagram Дена Білзеряна

Ден Білзерян – безумовно, найбільш хайповий та епатажний покерист сучасності. Американець вірменського походження любить не тільки перекинутися картами за овальним столом, а й похизуватися своїм шикарним життям в оточенні красунь.

Недарма аккаунт Дена Білзеряна в Instagram зібрав аж 32 мільйони підписників, адже такої кількості фотографій з дівчатами в купальниках можна знайти хіба що в Playboy.

Загалом, немає сумнівів, що життя у Дена вдалося. Чому б не написати автобіографію? Саме так і подумав хлопець і оголосив на своїй сторінці в Instagram про вихід книги про своє життя. Звичайно ж, до цього посту він прикріпив відео з найяскравішими та пам'ятними моментами з нього. Мабуть, більшість з нас із задоволенням пережила б хоча б половину такої історії!

Відзначимо, що Ден також є актором і зіграв епізодичні ролі в таких фільмах як "Порятунок", "Праведник", "Хлопці зі стволами", "Падіння Олімпу" та "Вцілілий". До слова, у створення останньої кінострічки він інвестував 1 мільйон доларів.

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