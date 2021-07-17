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Самая горячая автобиография: эпатажный Дэн Билзерян напишет книгу о своей шикарной жизни (видео)

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
17 июля, 13:10
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Популярный покерист расскажет о своей увлекательной истории, в которой большую часть времени занимают красотки в купальниках
Горячая компания Дэна Билзеряна
Горячая компания Дэна Билзеряна / Фото: Instagram Дэна Билзеряна

Дэн Билзерян – безусловно, самый хайповый и эпатажный покерист современности. Американец армянского происхождения любит не только перекинуться картами за овальным столом, но и похвастаться своей шикарной жизнью в окружении красоток.

Недаром аккаунт Дэна Билзеряна в Instagram собрал аж 32 миллиона подписчиков, ведь такого количество фотографий с девушками в купальниках можно найти разве что в Playboy.

В общем, нет сомнений, что жизнь у Дэна удалась. Почему бы не написать автобиографию? Именно так и подумал парень и объявил на своей страничке в Instagram о скором выходе книги о своей жизни. Конечно же, к данному посту он прикрепил видео с самыми яркими и запоминающимися моментами из него. Пожалуй, большинство из нас с удовольствием пережило бы хотя бы половину такой истории!

Отметим, что Дэн также является актером и сыграл эпизодические роли в таких фильмах как "Спасение", "Великий уравнитель", "Парни со стволами", "Падение Олимпа" и "Уцелевший". К слову, в создание последней киноленты он инвестировал 1 миллион долларов.

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