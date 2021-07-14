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Ден Білзерян та інші: ТОП-15 найпопулярніших гравців у покер в Instagram

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 21:45
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Ми зібрали для вас найзнаменитіших покеристів, які прокачали свої сторінки в Instagram та зібрали там навколо себе цілу армію шанувальників

Найкращих гравців у покер найчастіше визначають за розміром призових або титулів. Так, раніше ми розповідали вам про найбагатших покеристи світу, які найбільше заробили за свою кар'єру.

Лідером серед них є Брін Кенні, який підняв більше 56 мільйонів доларів за всю кар'єру. Якщо ж говорити про найбільш титулованих гравців, тут немає рівних Філу Хельмуту. Poker Brat виграв рекордні 15 золотих браслетів WSOP, певного аналога чемпіонату світу з покеру.

Втім, ще одним важливим показником для покеристів є їх популярність. Багато з них завели собі сторінки в Instagram, збираючи шанувальників по всьому світу і ділячись з ними своїми крутими фотографіями і постами. Звичайно, їм далеко до футболістів чи боксерів з їх мільйонними підписниками, проте, мабуть, покеристи куди більш скромні хлопці.

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Ми зібрали для вас ТОП-15 найпопулярніших гравців у покер з найбільшою аудиторією фоловерів в Instagram. Серед них опинилися і п'ять дівчат, які, звичайно ж, залучають прихильників далеко не тільки своєю грою за овальним столом. Знайомимося!

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ПЕРЕДПЛАТНИКІВ (тисяч) ПОСИЛАННЯ
1Даніель НегреануКанада318Instagram
2Філ АйвіСША158Instagram
3Лів БоеріВелика Британія122Instagram
4Марія ХоСША110Instagram
5Філ ХельмутСША98Instagram
6Саманта АбернатіСША98Instagram
7Даг ПолкСША85Instagram
8Антоніо ЕсфандіаріСША84Instagram
9Федор ХольцНімеччина78Instagram
10Ванесса РуссоСША71Instagram
11Ліллі КілеттоСША71Instagram
12Патрік АнтоніусФінляндія68Instagram
13Лекс ВельдхуйсНідерланди58Instagram
14Бертран ГроспельерФранція50Instagram
15Джейсон МерсьерСША44Instagram

Варто відзначити і таких гравців як Александра Ботез (429К), Білл Перкінc (317К) або Сара Шафак (129К). Всі вони люблять пограти в турнірах хайролерів, проте їх основна сфера діяльність зовсім не пов'язана з покером. Ну і звичайно ж, цей рейтинг виглядає зовсім незвично без урахування такого інстаграмного монстра як Ден Білзерян.

Американець вірменського походження зумів наростити аж 32 мільйони аудиторії шанувальників! Звичайно ж, справа зовсім не в його покерному скілі, а сексуальному контенті. Хлопець любить похвалитися своїми компаніями напівоголених дівчат, без яких практично не уявляє своє життя. Досить поглянути на його Instagram, щоб бажання підписатися на нього з'явилося в першу ж хвилину!

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Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
42.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.7
5
Ден Сміт Ден Сміт
37
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