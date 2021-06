Як за раз заробити на покері цілий стан. П'ять найбільших призових в історії гри

Рекорд Антоніо Есфандіарі, який у 2012 році підняв 18 мільйонів на турнірі WSOP, поки не побитий

Ці хлопці довели, що в покері можна виграти більше 10 мільйонів

Покерний світ притягує чимало знаменитостей і, як наслідок, немаленькі гроші. Призові в великих турнірах часто перевалюють за мільйон доларів, а найкращі гравці в покер встигають вигравати за кар'єру від 30 до 50 мільйонів. Пропонуємо вам згадати найбільші призові, які покеристи вигравали за овальним столом. Важливо відзначити, що мова йде виключно про переможців турнірів.

5. ПІТЕР ІСТГЕЙТ (Данія)

Турнір: Main Event WSOP 2008

Призові: 9,1 мільйона доларів

Хлопець ще з дитинства захоплювався Холдемом і після невдач в інших сферах життя вирішив пов'язати свою кар'єру саме з картами. Великі призи зазвичай обходили Пітера стороною, проте у Світовый серії покеру данець зумів голосно про себе. У 2008 році він зумів виграти рекламний турнір і витратив призові на бай-ін у змагання WSOP, а також проживання з перельотом. У тому івенті взяли участь понад шість тисяч учасників, збільшивши призові аж до 64 мільйонів. Істгейт впевнено дійшов до фінального столу і у затяжному чотиригодинному хедз-апі зумів подолати росіянина Івана Демидова. Цей сенсаційний тріумф приніс данцеві понад дев'ять мільйонів доларів. Всього ж за кар'єру він заробив близько 11 млн.

4. МАРТИН ЯКОБСОН (Швеція)

Турнір: Main Event WSOP 2014

Призові: 10 мільйонів доларів

Найбільший виграш в кар'єрі цього скандинава також припав на Головну подію Світової серії покеру. Тільки через шість років. Хлопець також в дитинстві мріяв про іншу професії, пробував себе в кулінарії та навіть підробляв на кораблі військово-морського флоту Швеції. Втім, почавши з онлайн-покеру, Мартін швидко втягнувся у гру і зловив свій час слави у 2014 році. Main Event WSOP зібрав майже сім тисяч учасників і Якобсон зумів залишити їх усіх позаду. Обробивши в хедз-апі з маловідомим норвежцем Феліксом Стівенсом, Мартін додав у свою скарбничку 10 "лимонів" американських грошей.

3. ДЖЕЙМІ ГОЛД (США)

Турнір: Main Event WSOP 2006

Призові: 12 мільйонів доларів

Головна подія Світової серії покеру у 2006 році відзначилася найбільшими призовими в історії – 82,5 мільйона доларів. Обійшовши понад вісім тисяч гравців, переможцем її став американець Джеймі Голд. Уродженця Малібу звинувачували в неймовірному везінні та зарозумілій поведінці. Можливо, саме це допомогло Джеймі впевнено здобути перемогу в фінальному столі. Що цікаво, це був справжній зоряний час гравця, адже в інших турнірах він виграв менш ніж 600 тисяч "зелених".

2. ДАНІЕЛ КОЛМАН (США)

Турнір: The Big One for One Drop WSOP 2014

Призові: 15,3 мільйона доларів

У тому ж році, що Якобсон, великий куш зумів зірвати і Колман. В івенті The Big One for One Drop взяли участь лише 42 гравці, проте кожен з них вніс по 1 мільйону бай-іна. У підсумку в "финалці" зібрався зірковий склад з Кері Катц, Тобіасом Райнкемайером і Даніелем Негреану. Саме канадець намагався зашкодити Колману дістатися до заповітного призу, однак не зміг встояти в хедз-апі. Після гри Даніел від втоми не виглядав радісним, заявивши, що покер є дуже жорстокою грою. Можливо, 15 з гаком мільйонів за івент змогли заспокоїти американця.

1. АНТОНІО ЕСФАНДІАРІ (США)

Турнір: The Big One for One Drop WSOP 2012

Призові: 18,3 мільйона доларів

Найбільший приз в історії покеру дістався уродженцю Ірану на тому ж турнірі, що і Колману. Однак двома роками раніше. Хлопець в 9 років емігрував до США і мав намір стати фокусником. Однак доля направила його за картковим стіл, де він показав себе у всій красі. Вже у 2004 році він виграв свій перший браслет WSOP, а найгучніший успіх прийшов до нього через вісім років. У турнірі 48 хайроллерів з бай-іном 1 мільйон Есфандіарі показав відмінну дисципліну, залишивши за підсумками двох днів позаду себе Браяна Раста та Філа Хельмута-молодшого, а в хедз-апі обіграв Сема Трікетта. Підсумковий приз в 18 з гаком мільйонів донині так і залишається недосяжною вершиною для всіх покеристів.