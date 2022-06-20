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З голими руками на пару королів! Дика невдача за покерним столом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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20 червня, 18:50
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Сантьяго Соріано вирішив полоскотати нерви на бабблі Main Event MSPT Venetian і вийшов переможцем
Сантьяго Соріано впіймав удачу за хвіст
Сантьяго Соріано впіймав удачу за хвіст

Поки у Лас-Вегасі основна увага прикута до Світової серії покеру, у казино Venetian проходив свій турнір MSPT Venetian Main Event. Там днями сталася незрозуміла роздача.

На івент за 1,1К бай-іну реєструвалося понад дві тисячі гравців. З них у призи мали потрапити лише 227 покеристів. Саме тут на бабблі стався курйоз.

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У дуелі зійшлися Сантьяго Соріано та Колтен Ямагіші. Перший мав трохи більший стек (90 вб проти 79 вб) і вирішив у такий відповідальний момент налякати суперника.

Маючи на руках 8-2, він пішов у олл-ін. Ямагіші спочатку потягнув час у надії на баббл, що лопнув, за іншим столом, однак у результаті підтримав ставку. Його пара королів виглядала куди краще руки суперника.

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Щоправда, карті на столі (J-6-5-7-9) подарували Колтену сильне розчарування, дозволивши іспанцеві зібрати стріт. Ямагіші спокійно сприйняв дику невдачу, заявивши, що очікує фортуну у більших івентах.

А Соріано це дозволило затриматися в івенті довше. Сантьяго фінішував на 48 місці, заробивши у підсумку 6 тисяч доларів. Усього за кар'єру у покериста трохи більше 800 тисяч доходів.

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