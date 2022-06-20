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С голыми руками на пару королей! Дикое невезение за покерным столом

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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20 июня, 18:50
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Сантьяго Сориано решил пощекотать нервы на баббле Main Event MSPT Venetian и вышел победителем
Сантьяго Сориано поймал удачу за хвост
Сантьяго Сориано поймал удачу за хвост

Пока в Лас-Вегасе основное внимание приковано к Мировой серии покера, в казино Venetian проходил свой турнир MSPT Venetian Main Event. Там на днях случилась необъяснимая раздача.

На ивент за 1,1К бай-ина зарегистрировалось более двух тысяч игроков. Из них в призы должны были попасть лишь 227 покеристов. Именно тут на баббле случился курьез.

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В дуэли сошлись Сантьяго Сориано и Колтен Ямагиши. Первый имел чуть больший стек (90 бб против 79 бб) и решил в такой ответственный момент испугать соперника.

Имея на руках 8-2, он пошел в олл-ин. Ямагиши сначала потянул время в надежде на лопнувший баббл за другим столом, однако в итоге поддержал ставку. Его пара королей выглядела куда предпочтительнее руки соперника.

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Правда, карте на столе (J-6-5-7-9) подарили Колтену сильное разочарование, позволив испанцу собрать стрит. Ямагиши спокойно воспринял дикую неудачу, заявив, что ожидает фортуну в более крупных ивентах.

Сориано же это позволило задержаться в ивенте подольше. Сантьяго финишировал на 48 месте, заработав в итоге 6 тысяч долларов. Всего за карьеру у покериста чуть более 800 тысяч дохода.

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