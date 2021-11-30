Розриває в інтернеті! Українець виграв майже мільйон у великому онлайн-турнірі

Андрій Держипільський зумів вдало зайти в турнір Bounty Hunters HR і залишити позаду понад 1,8 тисячі суперників

Bounty Hunters - один з найпопулярніших онлайн-турнірів з покеру

Попри безліч офлайн-турнірів, чимало гравців обирають домашній затишок та шукають щастя в онлайн-іграх. Одним із найвідоміших турнірів в інтернеті є Bounty Hunters, що проводиться одним з онлайн-румів.

Вчора добіг кінця Bounty Hunters HR з бай-іном лише 525 доларів. Призовий фонд становив мільйон доларів, половина з якого розподілялася між гравцями за нокаути суперників.

Реклама

Читайте також: ТОП-10 українських гравців в історії покеру

У результаті участь в онлайн-події взяли аж 1893 покеристи, серед яких був і успішний український гравець Андрій Держипільський.

Реклама

Наш співвітчизник зумів вийти за фінальний стіл та посісти підсумкове 4 місце. Українець зумів підняти 23,8 тисячі доларів призових, до яких додав 7,6К нагород за вибивання. Підсумковий дохід Андрія від івенту склав 31,4 тисячі доларів (приблизно 855 тисяч гривень).

Зазначимо, що Держипільський є одним із небагатьох українських покеристів, яким підкорявся золотий браслет WSOP. Українець зміг його виграти цього літа в онлайні, заробивши 154 тисяч доларів.

Реклама

До речі, тріумфатором івента Bounty Hunters HR досвідчений онлайн-гравець Крістіан Рудольф. Призові австрійця разом із баунті склали 95,8 тисячі доларів.