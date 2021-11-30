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Разрывает в интернете! Украинец выиграл почти миллион в крупном онлайн-турнире

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 ноября, 16:15
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Андрей Держипильский сумел удачно зайти в турнир Bounty Hunters HR и оставить позади себя более 1,8 тысячи соперников
Bounty Hunters - один из самых популярных онлайн-турниров по покеру
Bounty Hunters - один из самых популярных онлайн-турниров по покеру

Несмотря на множество офлайн-турниров, немало игроков выбирают домашний уют и ищут счастье в онлайн-играх. Одним из самых известных турниров в интернете является Bounty Hunters, проводимый одним из онлайн-румов.

Вчера подошел к концу Bounty Hunters HR с бай-ином всего 525 долларов. Призовой фонд составил миллион долларов, половина из которого распределялась между игроками за нокауты соперников.

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В итоге участие в онлайн-событии приняли аж 1893 покериста, среди которых был и успешных украинский игрок Андрей Держипильский.

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Наш соотечественник сумел выйти за финальный стол и занять итоговое 4 место. Украинец сумел поднять 23,8 тысячи долларов призовых, к которым добавил 7,6К наград за выбивания. Итоговый доход Андрея от ивента составил 31,4 тысячи долларов (примерно 855 тысяч гривен).

Отметим, что Держипильский является одним из немногих украинских покеристов, которым покорялся золотой браслет WSOP. Украинец смог его выиграть этим летом в онлайне, заработав 154 тысячи долларов.

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К слову, триумфатором ивента Bounty Hunters HR опытный онлайн-игрок Кристиан Рудольф. Призовые австрийца вместе с баунти составили 95,8 тысячи долларов.

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