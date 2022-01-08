Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані Ультиматум Росії НАТО Ультиматум Росії НАТО 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Прощавай, RIO! Відомий гравець оголосив про закриття культового покер-руму

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 січня, 12:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Філ Гальфонд вирішив тимчасово зупинити онлайн-руму Run It Once Poker через низький попит
Філ Гальфонд закриває покер-рум Run It Once Poker
Філ Гальфонд закриває покер-рум Run It Once Poker / Фото: Pokernews

Днями відомий покерист Даг Полк оголосив, що став співвласником найбільшого покер-руму Техасу. А ось інший гравець, навпаки, вирішив вийти із цього бізнесу.

Мова про Філа Гальфонда та його онлайн-рум Run It Once Poker. Покерист визнав, що головною причиною закриття є зниження інтересу гравців до руму. Навіть після запуску турнірів Sit&Go Select аудиторія не зросла до очікуваних показників.

Реклама

Крім того, сам Гальфонд припинив займатися челенджами, адже раніше його хедз-апи залучали чимало аудиторії у RIO Poker. При цьому Філ не має наміру залишати ринок гемблінгу.

Читайте також: Американська кілька покеристів тепло відзначила Різдво та спорудила круту ялинку

Реклама

Бізнесмен зізнався, що планує перезапуск руму, але вже у колаборації з одним із казино США. Поки що вивести кошти з Run It Once Poker можна до кінця квітня.

Зазначимо, що Гальфонд входить до ТОП-600 найуспішніших гравців в історії, вигравши майже три мільйони доларів у "живих" турнірах. Крім того, Філ одружений з екс-зіркою телесеріалів Фарою Гальфонд, яка також досягла успіху за овальним столом.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1/2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти