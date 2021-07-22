Від мильних опер до овального столу: як зірка серіалу "Дні нашого життя" влилася у покерний світ

Фара Гальфонд знайшла за покерним столом свого чоловіка Філа, якому народила сина Спенсера

Фара Гальфонд - одна із зірок серіалу "Дні нашого життя" / Фото: Instagram Фари Гальфонд

Філ Гальфонд є одним з найвідоміших американських покеристів. За всю свою кар'єру хлопець заробив майже 3 мільйони доларів і виграв три браслети WSOP серед омашистів.

Втім, прославився Філ в тому числі й завдяки своїй другій половинці. У 2015 році американець узяв в дружини відому актрису Фару Фат, нині Фару Гальфонд.

Дівчина зіграла одну з головних ролей в культовому серіалі 00-их "Дні нашого життя" – Мімі Локхарт. За сюжетом Мімі разом з братами виросла у нещасній сім'ї, де її батько Девід кілька разів нападав на дітей. Дівчинка дбала про свого молодшого брата Коннора, поки він не з'їхав в молодому віці.

Цю роль Фара відігравала велику частину часу, з 1999 по 2007 роки, а також у 2018-му після довгоочікуваного повернення серіалу. Також дівчина засвітилася в іншому епохальному серіалі того часу "Друзі", зігравши роль камео.

Що ж стосується її особистого життя, то Фара народилася в Кентуккі та почала кар'єру в шоу-бізнесі у віці п'яти років. Уже в 11 років красуня була визнана Міс Кентуккі серед підлітків і почала зніматися в рекламі. Однією з перших її ролей була реклама картопляних чіпсів Pringles.

Мильні опери – це безумовно профіль Фари. Після слави "Днів нашого життя" дівчина зіграла одну з головних ролей в серіалі "Одне життя, щоб жити", а також взяла участь у телешоу з характерною назвою "Брудна мило".

Покером Фара зацікавилася ще до знайомства з Філом. Її професійна кар'єра за круглим столом почалася у 2010 році з перемоги на турнірі в одному з казино в Лас-Вегасі. У 2018 році у пари Гальфондів народився син Спенсер.

Всього ж за кар'єру дівчина шість разів потрапляла в призи на турнірах WSOP і нерідко відвідувала тематичні шоу Poker After Dark. За свою кар'єру профі Гальфонд виграла 44 з гаком тисячі доларів. Красуня активно веде сторінку в Instagram, назбиравши вже 31 тисяч підписників.