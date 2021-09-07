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Покерист, який виграв 1,5 мільйона за три дні, пожертвував частину грошей заради чистої води

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
7 вересня, 20:30
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Тоні Джі віддав 5 тисяч доларів на розвиток проєкту Life Project, який займається забезпеченням населення питною водою
Тоні Джі
Тоні Джі / Фото: Pokernews

Відомий литовський гравець Антанас Гуога, який грає під псевдонімом Тоні Джі, недавно голосно пошумів на Super High Roller Bowl Europe.

Покерист виграв два великі івенти з Short Deck, піднявши загалом понад 1,5 мільйона доларів. Можливо, саме це дало змогу Тоні взяти участь у благодійній акції.

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Гуога виділив 5 тисяч доларів на проєкт Дуейна Пічі Life Project. Організація поліпшує якість життя у світі, що пов'язано з нестачею чистої води для мільйонів людей.

Спочатку Пічі вирішив допомогти жителям ефіопського села в викопуванні колодязя. Ентузіаст забезпечив людей необхідними матеріалами та технікою.

"Кожен день вони змушені проходити величезні відстані, щоб набрати хоча б трохи чистої води для себе і своїх сімей. Особливо від цього страждають в Африці.

Я завжди хотів допомогти жителям Африки з вирішенням цієї та інших проблем. Довгий час мене зупиняло нерозуміння того, із чого почати і за що братися. Тоді я придумав Life Project.

Це концепція для життя, згідно з якою кожен, хто хоче допомогти іншим, може обрати якусь невелику, але важливу мету і спробувати її досягти. Я спробував це на собі, і все вийшло!" – розповідає Дуейн Пічі.

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Також Тоні Джі звернувся до підписників з ініціативою зібрати кошти для створення сайту і просування його в соцмережах. Поки сума становить 6,6 тисячі доларів, з яких 5К пожертвував сам Тоні.

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