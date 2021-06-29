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Покерист-пенсіонер зумів підняти мільйон євро завдяки онлайн-турніру від Неймара

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
29 червня, 20:00
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60-річному французу Альберту вистачило всього 11 хвилин, щоб з турніру з бай-іном 5 євро вийти мільйонером

Не так давно відомий покер-рум запустив на своїй платформі великі джекпоти для своїх користувачів. Один з них випав гравцеві з ніком "NIKITAANNA" , який зумів перетворити його в мільйонний приз.

Користувачем виявився літній чоловік Альберт з Франції, який вирішив зігравши в турнірі Spin&Go від Неймара з бай-іном 5 євро. 60-річний покерист зареєструвався в івент і, за його словами, поки чекав вечері, виграв 1 мільйон євро. Що цікаво, вся боротьба за приз тривала всього 11 хвилин!

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Його опоненти, які посіли 2-3 місця, також не залишилися в образі, піднявши по 100 тисяч євро. Сам же Альберт зізнався, що тепер він не збирається працювати, адже отримав "величезну надбавку до пенсії". У чоловіка є четверо дітей і стільки ж онуків, тому половину свого виграшу він вирішив віддати їм. Частину призу пенсіонер має намір інвестувати в бізнес.

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