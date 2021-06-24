У великому казино США був зірваний другий мільйонний джекпот за тиждень – такого не було 6 років

Гральний заклад в Медісоні поніс серйозні витрати в червні, двічі виплативши переможцям по одному мільйону доларів

У відомому казино міста Медісон в США нещодавно був зірваний джекпот. Анонімний гравець виграв 1 мільйон доларів, зробивши ставку всього в 10 доларів на автоматі "Dancing Drums Explosion".

Що цікаво, це вже другий випадок великого виграшу в закладі Second Madison за останній час. Тиждень тому іншому любителю казино пощастило ще більше. Пожертвувавши всього трьома доларами, щасливчик підняв на автоматі "Ho-Chunk Gaming Madison" 1,3 мільйона.

Варто відзначити, що до цього відвідувачі казино не могли зірвати мільйонний джекпот більше шести років. Нагадаємо, що сьогодні в Лас-Вегасі відкривається величезний комплекс Resorts World з найбільшою площею під казино і покер в США (11 тисяч квадратних метрів).