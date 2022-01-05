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126 мільярдів євро через п'ять років: ринок гемблінгу в Європі готується до стрибка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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5 січня, 15:00
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Європейська асоціація гемблінгу та ставок зафіксувала зростання доходу у 2021 році, проте на цьому не має наміру зупинятися
На європейський ринок гемблінгу очікує стрімке зростання
На європейський ринок гемблінгу очікує стрімке зростання / Фото: Getty Images

Наприкінці 2021 року Європейська асоціація гемблінгу та ставок (EGBA) опублікувала фінансовий звіт за підсумками 2021 року для індустрії.

Організація наголосила, що загальний річний дохід за 2021 рік був вищим, ніж у 2020-му, проте ще далекий до рівня 2019-го. Два роки тому загальний обсяг гемблінгу на європейському ринку становив аж 100 мільярдів євро.

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При старті пандемії у 2020 році ця цифра зменшилася до 80 мільярдів, а минулого року становила 87,2 млрд євро. Згідно з прогнозами, очікується, що 2022 рік стане початком стрімкого прогресу.

EGBA прогнозує, що за п'ять років, у 2026 році, обсяг доходу від азартних ігор у Європі складе аж 126 мільярдів євро. Головним фактором зростання називають збільшення доходів від сектору онлайн-ставок, чия частка за найближчі п'ять років має зрости до 61% всього ринку гемблінгу.

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"Тенденція зростання європейського ринку онлайн-гемблінгу продовжується. При цьому зберігається значний потенціал для розвитку на таких ринках, як Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Там частка онлайн-ринку все ще залишається на низькому рівні, попри те, що самі ринки в цих країнах щодо розвинені" , – заявив генеральний секретар EGBA Мартен Хаєр .

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