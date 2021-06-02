Топ-10 анекдотів про азартні ігри

Підбірка смішних історій про казино та ігри в карти

Азартні ігри – це завжди пристрасть, емоції, адреналін. А після викиду енергії потрібно трохи розслабитися і посміхнутися. Ми зібрали для вас десятку смішних анекдотів про азартні ігри.

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Приходить блондинка в казино і ставить в рулетку все на 22. Виграє. Знову ставить все на 22.

Круп'є:

- Мадам, краще поставте на інший номер: два рази поспіль одне число не випадає.

- Ні, у мене своя система.

Виграла! Знову всі гроші ставить на 22.

Круп'є:

- Мадам, якщо двічі підряд одне число іноді випадає, то такого, щоб випало тричі поспіль, я за своє життя жодного разу не бачив. Поставте краще на інше число.

- Ні, у мене своя система. 22.

Знову виграла! Забрала купу грошей і на вихід. Її наздоганяє чоловік і каже:

- Вибачте, я господар казино. Ви виграли велику суму грошей. Ми перевірили – все було чесно, але ми вам дамо ще стільки ж, якщо ви розкриєте секрет своєї системи.

- Добре! Розумієте, я прилетіла сюди на літаку. Рейс – №7, місце – 7. Приїжджаю в готель – мені дають номер 7. Розумієте?

- Так, але ви ж ставили тричі по 7, а не на 22.

- Так тричі сім це і є 22!

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Дізнавшись, що Міжнародний олімпійський комітет не вважає покер видом спорту, гравці засмутилися, але знаку не подали.

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У Ейнштейна була теорія стосовно рулетки. Він вважав, що єдиний спосіб виграти в рулетку – це поцупити гроші зі стола, коли круп'є відвернеться!

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Вже рік як граю в онлайн-покер. Дівчина поставила мене перед вибором: або вона, або покер. Мені здається, вона блефує.

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У мене зір мінус 7, а це значить, що я частіше за інших збираю флеш у покері.

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Ранкове витягування шкарпеток із шафи – як покер: непогано б зібрати пару, але іноді і флеш виходить.

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- А я тут покер скачав. З компом граю. На роздягання.

- Оу, і як?

- Весело! Я вже голий сиджу...

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Мужики після ночі, проведеної за грою в покер, вирушили на полювання. І один мужик підстрелив іншого. На суді суддя запитує підсудного:

- Як ви могли стріляти, коли потерпілий кричав, що він не дикий кабан?

- Я думав, що він знову блефує.

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Інтернет. Покерний стіл. За столом сидять шість користувачів із іменами Маша, Іра, Марина, Оля, Оксана і Микола. Хлопець пише в чат:

- Як класно, вперше граю за одним столом відразу з п'ятьмя дівчатами.

- З чотирма! – подумав кожен із решти користувачів.