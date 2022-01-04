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Одіозний стрімер роздав мільйон доларів підписникам під час переможного ефіру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 січня, 16:40
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Тайлер Нікнам зібрав на Twitch 1,7 мільйона фоловерів, а частини з них подарував солідну суму після виграшу джекпоту
Популярний стрімер Тайлер Нікнам
Популярний стрімер Тайлер Нікнам

Відомий стример Тайлер Нікнам днями подарував казку своїм підписникам на Twitch. Хлопець часто грає в онлайн-покер та онлайн-казино, завдяки чому і зібрав аудиторію.

На початку 2022 року Тайлер пообіцяв підписникам, що якщо зможе виграти джекпот у 10 мільйонів доларів, то десяту частину від цього виграшу він роздасть своїм фанатам.

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Звичайно ж, передплатники не повірили TrainWreck і вважали це невдалим жартом. Втім, Нікнам таки зірвав джекпот і почав роздавати гроші у прямому ефірі.

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На той момент його трансляцію дивилося понад 70 тисяч людина, яким він у підсумку і віддав у сумі 1 мільйон доларів. При цьому сам хлопець співпрацює з організацією боротьби з ігровою залежністю і часто визнає, що азартні ігри є згубною звичкою.

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Раніше Тайлер потрапляв у кумедну ситуацію із підписниками. Під час одного зі стримувань у його кімнату почали світити зеленими лазерами. TrainWreck злякався і пішов шукати причини такого явища. Виявилося, що це підписники його розігрували.

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