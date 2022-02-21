Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Пом'якшення карантину в Нью-Джерсі викликало кілометрову чергу у казино (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 18:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заклад Borgata в Атлантік-Сіті не витримує напливу відвідувачів після послаблення ковидних обмежень. Люди масово прийшли пограти в покер
Казино Borgata в Атлантік-Сіті
Казино Borgata в Атлантік-Сіті

Минулого року на Атлантичному узбережжі США було мінімум великих офлайн-турнірів з покеру. Вся справа в пандемії ковіда, яка не дозволяла місцевій владі допускати більше скупчення людей.

Найбільшого удару було завдано по Атлантік-Сіті та найпопулярнішому місцевому казино Borgata. Проте з 2022 року влада послабила карантинні обмеження, що дозволило закладу знову організувати покерний івент. Гарантія виявилася не найбільшою – 200 тисяч доларів.

Реклама

Читайте також: Прага прощається з масками та ковід-сертифікатами

Проте організатори явно не розрахували з попитом на захід. Першого ж дня зранку утворилася кілометрова черга з бажаючих зіграти в покер наживо.

Реклама

Багато гравців стали скаржитися на неможливість зареєструватися на івент. Деяким охочим, які стали в чергу о 7-й ранку, не вдалося сісти за стіл до 19:00.

Один із покеристів також розповів, що став у чергу з самого ранку, проте на момент посадки за стіл його стек складав лише 25 вб. Інші ж зовсім не потрапили в турнір, пройшовши довгий шлях в Атлантік-Сіті.

Основною причиною такої жахливої організації івенту є не лише підвищений попит на покер після послаблення карантину, а й неналежний рівень підготовки казино Borgata. Перед локдауном заклад попрощався з половиною персоналу і тепер далася взнаки нестача працівників, дилерів і навіть столів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти