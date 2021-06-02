Казино самі платили йому! Неймовірна історія рекордсмена Гіннесса

За 47 років Едвін Уілер побував у 358 різних казино США, Канади, Монако, Нідерландів, Австрії та Швейцарії – це світовий рекорд

Едвін Уілер 47 років ходив по казино

У Книзі рекордів Гіннесса є маса дивовижних досягнень. Одне з них належить колишньому керівникові маленького містечка Пальміра, що в штаті Нью-Йорк.

Едвін Уілер отримав свій диплом Гіннесса, як людина, яка побувала в 358 різних казино світу! За що від друзів отримав прізвисько Уілер-Дилер. Для цього йому знадобилося 47 років. З 1955 по 2002 рік.

Як згадують друзі Едвіна, він був дуже компанійським чоловіком із прекрасним почуттям гумору. Міг почати розмову з будь-яким і всюди.

Кажуть, у молоді роки Едвін любив приходити до редакції Courier-Journal, щоб розповісти свої байки. Він ставив на стіл 50 центів і, якщо його історія була смішною, залишав ці гроші.

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"Моєю початковою метою було побувати у всіх казино Лас-Вегаса до того моменту, поки я не помру або не стану банкрутом. А потім я вирішив відвідати якомога більше казино в США і по всьому світу", – згадував Уілер.

Едвін не був завзятим гравцем. Просто любив розслабитися. Він часто подорожував із дружиною, тому постійно розширював свою географію. Побував у казино США, Канади, Монако, Нідерландів, Австрії та Швейцарії.

Згодом Уілер став уже настільки популярним, що мережі казино самі платили йому за відвідування своїх закладів.

"Багато людей думають, що Ед провів все своє життя в казино. Але це не так. Він працював добровольцем у будинку для літніх людей, брав участь у справах церкви", – згадує його дружина Діана.

А ще Едвін Уілер десять років працював у міському управлінні Пальміри, з них п'ять років – керівником. Був членом ради округу Уейн. "Він вірив, що допомагає поліпшити життя нашої громади", – згадують друзі Уілера.